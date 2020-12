MP apura desabamento no Bairro Rodoviários

CARATINGA- O Ministério Público abriu investigação para apurar a regularidade da obra onde ocorreu um desabamento no Bairro Rodoviários, no último dia 7 de dezembro. O objetivo é “elucidar se há risco às estruturas dos imóveis próximos ao local e /ou outros danos à coletividade”. O documento é assinado pelo promotor Alcidézio José de Oliveira Bispo Júnior.

Foram solicitados à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros, com a máxima urgência, no máximo de 10 dias, a realização de vistoria (caso não tenha sido feita ainda), por profissional legalmente habilitado em todos os imóveis atingidos pelo desabamento, visando apurar se há risco às respectivas estruturas, caso em que deverá haver a interdição temporária das estruturas abaladas.

Já para o município foi apresentado o prazo de 48 horas para encaminhar à Promotoria, cópia de laudos de vistoria realizados no local do desabamento e esclarecer as medidas tomadas, até o momento, para garantir a segurança de edificações localizadas nas adjacências da obra, cujas estruturas já tenham sido abaladas.

Os responsáveis pela obra devem informar no mesmo prazo qual era a empresa contratada pela execução, encaminhando a documentação, além de esclarecer se estão sendo tomadas medidas de amparo às famílias desalojadas.

Foi solicitada à Polícia Militar Ambiental a realização de vistoria no local dos fatos, a fim de apurar a regularidade ambiental da obra que estava sendo realizando, encaminhando a ocorrência com relatório da vistoria com a máxima urgência.