Movimento intenso na reta final para cadastramento biométrico

CARATINGA- O movimento deve ser intenso hoje no Cartório Eleitoral e na Central de Atendimento ao Eleitor (Casa Ziraldo de Cultura). Eleitores de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga são esperados para realizar o recadastramento biométrico nesta reta final.

De acordo com o chefe de cartório, Fabrício Rezende, quem não conseguir fazer o recadastramento biométrico nesta sexta-feira (6) ainda pode procurar o cartório na próxima semana. No entanto, ainda há vagas para agendamento do atendimento de hoje. “Ainda conseguimos regularizar. Esse processo de revisão demanda ainda uma série de procedimentos, após o encerramento vamos informar para o juiz todos os eleitores que não compareceram, ele vai encaminhar o processo para o Ministério Público dar o parecer, saber se a revisão ocorreu dentro da normalidade e proferir a sentença de cancelamento. Após essa sentença, vai abrir prazos de recurso, se não houve recurso encaminhamos o processo para o Tribunal para só depois ser homologado pela Corte”.

Hoje, o horário de funcionamento será de 12h às 19h. Para fazer o recadastramento biométrico é necessário que o eleitor leve documento de identificação oficial e comprovante de endereço. Quem já tiver o título pode levá-lo, para facilitar o procedimento.

Os eleitores que não coletarem os dados biométricos terão o título cancelado e ficarão impedidos de votar em qualquer eleição oficial, incluindo as eleições municipais deste ano, até regularizarem a situação. Além disso, há outras consequências para o eleitor, conforme alerta Fabrício. “Não pode retirar passaporte, matricular-se em intuição de ensino pública, não pode tomar posse em concurso público e pode ter o CPF suspenso pela Receita Federal”.

6 de maio é a data limite para qualquer cidadão que precise fazer o alistamento eleitoral, atualização de cadastro, transferência de município, transferência para uma seção de fácil acesso e regularização de pendências por ter título o título cancelado ou não votado em eleições passadas. “Orientamos que estas pessoas não procurem o cartório no dia de hoje, pois tem extensas filas e o atendimento preferencial é para quem irá realizar o procedimento biométrico”, finaliza.

Município Eleitorado Eleitorado com biometria* % Bom Jesus do Galho 12.371 10.650 86,09% Caratinga 64.787 52.671 81,30% Santa Bárbara do Leste 7.306 6.271 85,83% Ubaporanga 10.462 8.869 84,77%

*Dados contabilizados até às 16h40 de ontem