Mototaxista assassinado a facadas no bairro Limoeiro

Suspeito disse à PM que ficou insatisfeito com o serviço, e que estaria sendo perseguido pelam vítima

CARATINGA – Um homicídio foi registrado por volta das 11h desta segunda-feira (12), na avenida Ana Pena de Faria, próximo à paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro. Patrik Batista de Barros Ramos, 22 anos, do mototáxi Flash, foi chamado para uma corrida no Limoeiro, e quando chegou, de acordo com testemunhas, após uma breve discussão ele foi violentamente agredido por Geovani Cabral Leite Ramos, 23 anos, e seu irmão que é menor.

Através de imagens de câmeras de segurança foi possível ver que o autor, usando duas facas de cozinha praticamente degolou a vítima. Patrik foi socorrido por terceiros ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O autor foi preso pela PM ainda no bairro Limoeiro, o menor que o acompanhava e é seu irmão acabou fugindo. A polícia investiga agora a motivação do crime.

De acordo com o capitão Jefferson, instantes após o crime, o suspeito foi preso em flagrante nas proximidades dos fatos. “O menor infrator, irmão do suspeito também foi preso minutos após, por meio das rápidas diligências realizadas pelas equipes policiais. A motivação do fato ainda está sendo verificada, num primeiro momento o autor maior relatou que teria sido em função de alguns dias ter contratado o serviço de mototáxi dessa vítima. O suspeito teria ficado insatisfeito com o serviço prestado, e em função das reclamações que fez, esse mototaxista estaria a partir de então provocando esse autor na rua, ameaçando jogar a moto em cima desse autor, isso de acordo com relatos do infrator”, explicou o capitão.

Ainda de acordo o capitão, a versão será melhor averiguada pela Polícia Civil, mas há outras linhas de raciocínio em relação à motivação que precisam ser melhor verificadas.

“O autor não possui registros criminais, no entanto o menor, é contumaz em crimes contra o patrimônio, autor de 30 furtos apenas esse ano, registrados pela Polícia Militar em Caratinga. Esse menor infrator já havia sido internado por 45 dias, saiu há duas semanas e já participou do crime, tendo auxiliado o irmão”, conclui o oficial da PM.