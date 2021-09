Motoristas são entrevistados sobre a concessão da BR-116

INHAPIM – Nessa quarta-feira (15) e quinta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal, está no KM 493, da BR-116, perto do Posto Faisão, em Inhapim, dando apoio a pesquisadores de uma empresa que estão ouvindo usuários da rodovia para saber suas opiniões sobre sua concessão.

Segundo o PRF Vander Lúcio, o trabalho é para que a empresa que participará do leilão possa ter subsídios e oferecer os valores pelos quais interessam pegar o serviço. “A nossa função é parar os veículos e dar a segurança para eles”, informou o policial.

André Garcez Soares, pesquisador da empresa DBA Tecnologia, explicou que o trabalho de pesquisa está sendo com as pessoas que transitam aqui pela rodovia para saber origem, destino, frequência da viagem, e como está sendo o deslocamento. “Estão sendo parados veículos de carga, que são os caminhões e os veículos de passeio, que são os carros. Os motoristas estão respondendo bem nossas perguntas, estão sendo bem educados. Quanto à opinião das pessoas, se é pra instalar pedágio, são um pouco contra, mas se é para melhoria elas são a favor”, explicou Garcez.

CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

Foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e enviado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU), o plano para a concessão do sistema rodoviário que liga Governador Valadares ao Rio de Janeiro.

De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), as principais melhorias incluem 309,52 km de obras de duplicação, 245,32 km de faixas adicionais, 61,32 km de vias marginais, 28 dispositivos em desnível, 775 melhorias de acessos, 65 passarelas, 68 passagens de fauna, entre outros.

Também está previsto o atendimento ao usuário da via com Centro de Controle de Operações (CCO) e Bases do Serviço Operacional (BSO) para apoio das equipes de atendimento médico de emergência, atendimento mecânico e atendimento aos demais incidentes na via.

Estão previstas 12 praças de pedágio distribuídas da seguinte forma: BR-116/RJ: três praças de pedágio localizadas em Viúva Graça, Viúva Graça (B) e Magé; BR-493/RJ: duas praças de pedágio localizadas em Itaboraí e Itaguaí; e BR-116/MG: sete praças de pedágio localizadas em Leopoldina, Bom Jesus da Cachoeira, Miradouro, Orizânia, Santa Bárbara do Leste, Inhapim, Governador Valadares.

As próximas etapas são o acórdão do TCU, edital previsto para o 4° trimestre de 2021, leilão previsto para o 1° trimestre de 2022 e contrato para o 2º semestre de 2022.