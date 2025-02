Motoristas de aplicativos falam como driblar o perigo da profissão

O tenente Lessa da Polícia Militar alerta para alguns cuidados que podem evitar crimes

CARATINGA – Ser motorista de aplicativo se tornou uma alternativa para driblar a crise e se sustentar. Mas ao mesmo tempo é uma profissão perigosa, que exige cada vez mais cuidado para evitar crimes de furtos, assaltos e de homicídios, como aconteceu recentemente na cidade.

Em menos de um ano, duas motoristas de aplicativo foram assassinadas de forma cruel e tiveram seus corpos desovados na zona rural de Caratinga.

O primeiro homicídio aconteceu no dia 26 de julho de 2024, quando motorista Sirlene Salazar, 53 anos foi vítima de latrocínio. Após a prisão do primeiro autor, o corpo foi encontrado dois dias depois no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

O segundo assassinato foi registrado no último dia 16 de fevereiro, contra a motorista de aplicativo, Crislaine Maria Vasconcelos, 36 anos, que ficou desaparecida por uma semana e após a prisão de um casal que estava envolvido com sua morte, o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, também na zona rural do munícipio.

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS POR MOTORISTAS DE APLICATIVO

Para falar sobre a rotina da profissão e formas de prevenir alguns crimes, a reportagem conversou com os motoristas do aplicativo VIP, Ioná Cecília dos Santos, 53 anos, Márcia Sales, 54 anos e Francisco Gonçalves Machado, 48 anos.

Ioná era manicure e, há dois anos e meio, resolveu mudar de profissão e trabalhar como motorista de aplicativo. Para a motorista, é importante que certos cuidados sejam tomados para tentar evitar que seja vítima de crimes. “Trabalho com o aplicativo ligado no celular, e ainda costumo mandar para meus filhos a localização até em tempo real de onde estou, e se demoro mais um pouquinho também aviso para deixar um alerta”, disse Ioná.

Márcia conta que foi uma das primeiras mulheres a trabalhar como motorista de aplicativo, antes era diarista. “Estou no aplicativo há quatro anos, nunca tive problema algum em Caratinga, sempre falo que os meus clientes sempre são enviados por Deus. É importante ter cuidado, usar o aplicativo traz mais segurança, existem também os cliente indicados, mas também levo pessoas que param meu carro na rua, mas dependendo do horário, só pego a corrida se for conhecido”, pontuou Márcia.

O motorista e mototaxista Francisco Gonçalves Machado, 48 anos também é o proprietário do Transporte Vip há quase seis anos. Ele enfatiza a importância dos motoristas sempre usarem o aplicativo no telefone celular por questão de segurança. “Pelo aplicativo tem como rastrear onde o motorista está indo, de onde ele está saindo, onde está parando. A gente também bloqueia várias pessoas porque sabemos que pode dar transtorno aos nossos motoristas”, disse Francisco Machado.

POLÍCIA MILITAR

O tenente Lessa explica que a Polícia Militar tem uma preocupação muito grande com a segurança das pessoas de forma geral, então sempre que tem oportunidade, conversa com motoristas de aplicativo. Em relação ao que pode ser dito através de segurança, principalmente pessoal e patrimonial para quem trabalha com transporte, segundo o oficial da PM, seria interessante observar os horários de atendimento ao público. “Nós observamos que normalmente movimentações de droga, de armas através de pessoas envolvidas em atividades criminosas, ocorre em um período da noite e madrugada, porque é um horário que tem menos movimentação de pessoas, então isso facilita para eles. Evitar talvez esse horário noturno, esse horário principalmente ao mais avançar das horas, durante a madrugada, já é uma dica bastante importante com relação à segurança pessoal”.

Com relação às mulheres que são motoristas de aplicativos, o tenente Lessa aconselha que não atendam por exemplo, dois ou três homens, e ainda ressalta a importância do uso do aplicativo. “A gente sabe que existe uma fragilidade nisso aí, principalmente quando tem ali um número maior de homens e a motorista é uma pessoa do sexo feminino. Então, pode ser que talvez as pessoas se aproveitem disso. Além disso, tem questão também de destino. Para onde está sendo feita essa corrida? Qual que é o destino final? A maior parte das pessoas de Caratinga conhece os locais que são um pouco mais complicados em relação à criminalidade, e para além disso, nós ainda podemos citar a questão de observar os comportamentos da pessoa, evitar, principalmente nesses horários, pegar corridas fora do aplicativo, o correto é que todas as corridas sejam feitas através do aplicativo. Mas a gente sabe que algumas pessoas pegam ali corridas particulares para escapar às vezes de uma taxa. O aplicativo gera um rastro ali, tem o telefone de quem solicitou, tem uma série de dados ali, então isso muito provavelmente vai inibir a pessoa de fazer algo errado”.

O oficial explica que a Polícia Militar, doutrinariamente, trabalha com uma tríade com relação ao crime, “que é a ausência de vigilância, que é quando a pessoa se sente ali num ambiente em que ela não tem nenhum tipo de vigilância sobre ela, o autor motivado e uma vítima disponível. Isso ocorre muito no período noturno. Quando a gente tem esses três elementos, normalmente a gente tem um crime”.

Outra dica da Polícia Militar é que se o motorista de aplicativo estiver em uma corrida à noite, “ficar apreensivo com algo, ao passar por uma viatura, que dê algum tipo de sinal, que os militares vão entender e abordar o veículo”.