Motorista que estava desaparecido é encontrado em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (6), em Santa Rita de Minas, o motorista de caminhão Darlan Antônio Rodrigues, 30.

Darlan, que é de Rio Casca e presta serviços para uma empresa de laticínios em Santa Rita, estava desaparecido desde a noite do último domingo (4), e apenas seu caminhão foi encontrado depois de ter atingido uma estrutura de concreto de um ponto de ônibus, na BR-116. No dia do acidente não houve qualquer tipo de acionamento aos órgãos competentes, pois Darlan estava sozinho.

A família estava muito preocupada com o sumiço do motorista e ontem vieram buscá-lo em Santa Rita de Minas. Uma familiar de Darlan agradeceu à todos que ajudaram o encontrar. Darlan foi encontrado por um funcionário do laticínio no meio do mato, e estava desorientado. Ele recebeu os primeiro atendimentos médicos e voltou para Rio Casca junto de sua família.