Motorista perde controle da direção e carro cai em ribanceira

Passageiro de 75 anos tinha mandado de prisão em aberto

CARATINGA – No início da tarde dessa quarta-feira (15), por pouco passageiros de um Corsa Classic não ficaram gravemente feridos, depois que o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu em uma ribanceira, no meio de uma lavoura de café.

O acidente aconteceu no KM 8 da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. Moradores daquela região disseram ter escutado um barulho e viram que o carro tinha saído da pista e as três pessoas envolvidas no acidente estavam relativamente bem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as vítimas encaminhadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

MANDADO DE PRISÃO

Um fato atípico no acidente foi que quando a Polícia Militar foi fazer o registro, descobriu que o passageiro de 75 anos, morador de Bom Jesus do Galho, estava com mandado de prisão em aberto. Depois de ser atendido no hospital, o idoso foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.