Motorista perde controle da direção e carro cai em ribanceira no córrego dos Bias

CARATINGA – Na tarde dessa segunda-feira (21), um veículo Ford Ranger caiu em uma ribanceira, depois que o motorista perdeu o controle direcional. O acidente aconteceu no “córrego dos Bias”, zona rural de Caratinga, próximo ao presídio.

De acordo com o sargento Silvestre, do Corpo de Bombeiro Militar, as informações preliminares davam conta que os ocupantes estavam fazendo um teste no carro e em determinado momento, o motorista perdeu o controle, atingiu a cerca, e começou a rolar pelo barranco, vindo a capotar.

Duas vítimas conseguiram subir a ribanceira, mas a terceira queixava-se de dor no ombro, e foi resgatada pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As duas vítimas que subiram a ribanceira estavam sentindo falta de ar e também foram encaminhadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora.