Motorista perde controle da direção, carro sai da pista e bate em caminhão estacionado

CARATINGA – Um acidente foi registrado na tarde dessa sexta-feira (8) no perímetro urbano da BR-116, próximo a Fervel. Um motorista perdeu controle da direção, o carro saiu da pista e bateu em caminhão que estava estacionado.

De acordo com o policial rodoviário federal Vander, o veículo Gol descia a rodovia, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu pista e colidiu contra um caminhão que estava parado próximo a Fervel.

No veículo havia três pessoas, sendo que o carona que estava na frente ficou gravemente ferido e foi socorrido ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora pela ambulância da concessionaria da rodovia, a EcoRioMinas. O motorista teve ferimentos leves, e a terceira pessoa que estava no carro não se machucou. Dentro do caminhão não haviam ninguém.