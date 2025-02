Motorista morre em tombamento de caminhão na BR-116

DA REDAÇÃO – Hellivelton Soares Frango, 29 anos, morreu depois que o caminhão dele tombou na BR-116, próximo à praça do pedágio, no trecho entre Miradouro e Fervedouro. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (18). O homem, nascido em Santo Antônio de Pádua (RJ), levava de Petrolina (PE) ao Rio de Janeiro toneladas de abóbora. O destino era a Ceasa, a Central de Abastecimento de hortifrutigranjeiros da capital fluminense.

O 2º pelotão do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se deslocaram juntos ao local para retirar o corpo que estava preso às ferragens. “À princípio, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, atravessou a pista e bateu em um barranco, tombando o veículo que ficou de roda pra cima às margens da rodovia”, disse o sargento Gilberto. A equipe da concessionária EcoRioMinas já se encontrava no local quando os militares chegaram e constatou o óbito. A rodovia não precisou ser interditada por causa do acidente.

A Polícia Civil vai investigar o que aconteceu. Peritos estiveram no local.

Rádio Muriaé