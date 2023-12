Motorista morre e oito pessoas ficam feridas em acidente entre ônibus e carreta na BR-116

MURIAÉ – Um motorista de ônibus da empresa sereno Tur de Cataguases, morreu e pelo menos oito passageiros ficaram feridos no início da manhã desta quinta-feira (21) em um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta. A colisão aconteceu na BR-116, na Serra de Belvedere.

Para atender as vítimas, foi montada uma força tarefa entre Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e EcoRioMinas. As vítimas, todas com ferimentos leves, foram levadas para o Hospital São Paulo.

O ônibus seguia de São Paulo para Vitória da Conquista/BA. 59 passageiros estavam no veículo, incluindo um motorista reserva. O motorista que estava no volante não resistiu e morreu preso às ferragens. Ele foi identificado como Carlos Henrique Martins Barbosa de 42 anos, natural de Cataguases.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e ajudou a controlar o trânsito que ficou interditado nos dois sentidos. A Perícia Técnica da Polícia Civil fez os levantamentos e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

Um ônibus da empresa RioDoce ajudou a retirar os passageiros da estrada. O motorista da carreta não se feriu. As causas do acidente serão investigadas.

Fonte: Rádio Muriaé