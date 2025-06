Motorista morre após colidir com outro veículo

Um grave acidente registrado na madrugada desse sábado(14), na rodovia que liga Santa Rita de Minas a Caratinga terminou em tragédia e mobilizou equipes de resgate. A colisão envolveu dois veículos , uma caminhonete S10 que seguia no sentido Santa Rita de Minas, e um Fiat Palio, que trafegava em direção oposta, sentido Caratinga. Segundo informações apuradas no local, o condutor do Palio, de 30 anos, invadiu repentinamente a contramão de direção, por motivos ainda desconhecidos, e bateu de frente com a caminhonete. O impacto da colisão foi violento, resultando na morte imediata do motorista do Palio, que era de Simonésia, e não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O passageiro que o acompanhava no carro teve ferimentos graves e precisou ser removido com urgência para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), em Caratinga. Equipes do SAMU e da Polícia Militar estiveram presentes para prestar socorro às vítimas, controlar o trânsito e iniciar os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do acidente. Já na caminhonete S10, havia três ocupantes. Apesar do susto e dos danos significativos ao veículo, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves, mas também foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e atendimento preventivo. O estado de saúde de todos eles é estável.