Motorista morre após capotar carro na MG-108, entre Mutum e Lajinha

LAJINHA – Um homem de 33 anos morreu na manhã desta segunda-feira (28) após capotar o carro que dirigia no km 199 da MG-108, entre os municípios de Mutum e Lajinha.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima, identificada como Robson dos Santos Lopes de Oliveira, conduzia um VW Gol no sentido Lajinha quando perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo subiu em um barranco e capotou.

Logo após o acidente, um Fiat Siena que trafegava pelo trecho colidiu contra o Gol já capotado. O motorista do Siena, que era amigo da vítima, relatou que os dois trabalhavam juntos em uma obra em Venda Nova do Imigrante (ES).

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foi acionado para resgatar o corpo, que ficou preso às ferragens. A perícia técnica esteve no local e, após os trabalhos, o corpo foi encaminhado à funerária de plantão.

Fonte: Portal Caparaó