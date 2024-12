Motorista morre após bater de frente contra caminhão cegonha na BR-116

MIRADOURO – Um motorista que conduzia um carro de passeio morreu na hora, após bater de frente com um caminhão cegonha. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (5) na BR-116, próximo a Miradouro.

A vítima é José Eduardo de Souza, de 60 anos. Ele era morador de São Francisco do Glória e proprietário de uma rede de supermercados na região.

Segundo os familiares, ele estava passando por momentos difíceis em sua vida pessoal e seguia sentido Muriaé no momento do acidente.

O caminhoneiro relatou para a reportagem que o carro surgiu na contramão em altíssima velocidade, não sendo possível desviar ou frear, o que resultou na colisão frontal.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe da Eco Rio Minas foram acionados, mas não puderam fazer nada. O trecho precisou ser sinalizado e o trânsito encontra-se em modo de pare-siga.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente. Após os levantamentos, o corpo será removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Muriaé.

Rádio Muriaé