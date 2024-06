Motorista inabilitado é flagrado transportando 81 garrafas de bebidas falsificadas na BR-116

Produtos seriam consumidos em festa na cidade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Um homem, de 44 anos, foi preso após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, nessa segunda-feira (17), em Governador Valadares.

O motorista foi abordado por policiais no posto da PRF, que fica na BR-116, na saída para Caratinga. Durante a abordagem, foi identificado que o motorista era inabilitado e observado que dentro do carro havia dezenas de caixas com bebidas alcoólicas.

Questionado, o condutor afirmou que não tinha notas fiscais das bebidas. Ele também disse que os produtos foram adquiridos por pessoa física, e não por empresa ou distribuidora. As mercadorias atenderiam uma festa na cidade de Caratinga.

Os policiais observaram indícios de falsificação nas 81 garrafas de bebidas, que estavam distribuídas em oito caixas.

O homem foi preso em flagrante e os materiais foram apreendidos. O carro foi liberado e entregue a um condutor habilitado.

Fonte: G1 dos Vales