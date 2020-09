Motorista ferido em acidente na BR-116

Colisão envolveu Fiat Uno e uma Carreta

CARATINGA – O motorista de um Fiat Uno ficou ferido após se envolver numa colisão com uma carreta bitrem tanque. O acidente aconteceu na noite do último sábado (19), no KM 534,5 da BR-116, em Caratinga, próximo à fábrica de sorvetes Amaretto.

Segundo informações passadas à Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Fiat Uno teria saído de uma estrada vicinal que dá acesso ao Córrego Juca Antônio e entrado na rodovia, colidindo de frente contra a carreta.

O Fiat Uno, que ficou completamente destruído, era dirigido por Milton Rosa da Silva, de 44 anos, que ficou preso às ferragens e teve múltiplas fraturas na perna esquerda.

Milton foi retirado do carro pelos bombeiros militares e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O motorista da carreta não ficou ferido.

As causas do acidente serão apuradas.