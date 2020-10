Motorista é rendido e bandidos roubam quase R$ 3 mil

SANTA RITA DE MINAS – Um motorista, 29 anos, foi assaltado na madrugada de domingo (25). Ele foi rendido pelos bandidos, que roubaram R$ 2.900,00. O crime foi registrado na rua Nascimento Viana, em Santa Rita de Minas.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou ter sido roubado por dois indivíduos. O motorista relatou que dormiu em seu caminhão e ao acordar, foi rendido por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de dois canos. Eles anunciaram o assalto e roubaram uma bolsa com celular, R$ 2.900,00 e pertences da vítima.

De acordo com o motorista, ele correu atrás dos autores, não os alcançou. Uma testemunha afirmou que um dos bandidos estava numa moto, mas não soube passar as características do veículo. Outra informação é que os autores usavam máscaras.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.