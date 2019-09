Motorista de Inhapim fica gravemente ferido em acidente em Turmalina

DA REDAÇÃO – O motorista inhapinhense Welington Marcelo Rocha, 43 anos, ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na madrugada de segunda-feira (2) na MGC-367, no trecho conhecido como ‘Descida da Ponte Alta’, no município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo apresentou um problema mecânico no sistema de frenagem e o condutor perdeu o controle direcional, vindo a capotar às margens da rodovia.

A carreta, que seguia de Montes Claros para Teófilo Otoni, ficou destruída e a carga de cimento ficou espalhada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o motorista Welington ao hospital de Turmalina com ferimentos graves.

Ontem, pessoas próximas à vítima disseram que ela estava consciente e se recuperando.