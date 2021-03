“Motorista de caminhão que atropelou idoso passou mal”, afirma advogado

CARATINGA –O motorista do caminhão que atropelou o senhor Expedito Pereira Helena, 83 anos, no último dia 8 deste mês, compareceu nesta quinta-feira (25) à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O acidente aconteceu no KM 512 da BR-116, em Ubaporanga, quando Expedito passava pelo acostamento da estrada levando milho em um carrinho de mão.

Cláudio Augusto Gomes, advogado do motorista, esteve na redação do DIÁRIO DE CARATINGA e contou o que seu cliente disse que aconteceu no dia do acidente. Pelo fato do motorista estar muito transtornado com o ocorrido e temendo represálias contra sua família, seu nome não será citado.

Segundo o advogado, o motorista, que trabalhava há apenas cinco meses com o caminhão em que estava no dia dos fatos, saiu de casa por volta de 4h do bairro Aeroporto com destino a Ipatinga, transportando verduras e legumes. “Normalmente ele passava pelo Barracão, mas nesse dia estava chovendo muito, então ele passou pelo Aeroporto”.

Conforme disse o advogado Cláudio Augusto Gomes, durante o trajeto, antes do local do acidente, o motorista sentiu-se mal, mas continuou a viagem. “Quando passava pelo local do atropelamento ele achou que havia batido no guard rail e seguiu viagem, porém continuou passando mal e parou no posto Diamante em Ubaporanga para lavar o rosto, como as imagens das câmeras de segurança mostraram. Ainda achando que estava melhor, ele seguiu, mas parou no posto Faisão, em Inhapim, então parou e ligou para o patrão que não tinha condições de continuar”, explicou Cláudio.

O advogado explicou que o motorista foi substituído por outro, e em seguida foi levado por sua família para o posto de saúde em Ubaporanga, onde descobriu que tinha tido uma crise de hipoglicemia, (quando o nível de glicose no sangue fica abaixo do normal) e precisou tomar soro.

Cláudio disse que o motorista só soube que tinha atropelado uma pessoa quando chegou em casa, através do patrão. “Sabendo o que realmente tinha acontecido, depois de se sentir melhor, no dia seguinte ele foi ao posto da Polícia Rodoviária Federal e se apresentou”.

Agora o motorista aguarda a conclusão do inquérito policial.