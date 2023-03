Motorista de caminhão morre após batida na BR-262 em Manhuaçu

Um motorista, de 40 anos, morreu após o caminhão que ele dirigia bater de frente com uma carreta na tarde desta terça-feira (14), na BR-262, km 49, em Realeza, distrito de Manhuaçu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Edvaldo de Oliveira Lima, ficou preso às ferragens e morreu no local.

Com impacto da batida, a caçamba do caminhão foi arrancada, as cargas de brita e cal virgem ficaram espalhadas na pista.

O motorista da carreta carregada com cal não se feriu. O veículo ficou tombado à margem da pista. Como a carga, segundo os bombeiros, requer alguns cuidados na remoção, o local foi isolado.

O trecho da rodovia até o início da noite desta terça funcionava em meia pista para a retirada das cargas e dos veículos.

A Polícia Militar de Meio Ambiente está dando apoio a ocorrência para evitar contaminação.

O corpo do motorista foi liberado para uma funerária. As causas do acidente vão ser investigadas.

