Motorista de aplicativo é baleado durante assalto na zona rural de Martins Soares

MARTINS SOARES — Um motorista de aplicativo de 49 anos foi vítima de um assalto e acabou baleado na noite desta segunda-feira (12), na região da Vila Emerick, zona rural de Martins Soares.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi chamada para uma corrida e, ao chegar ao local indicado, foi surpreendida por dois indivíduos armados, que anunciaram o roubo. Os criminosos levaram dois aparelhos celulares e, no momento em que o motorista conseguiu fugir, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.

A vítima foi atingida de raspão na região do pescoço e do ombro, mas conseguiu chegar a um posto de combustíveis próximo, onde acionou a Polícia Militar. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento médico da cidade, sem risco de morte.

Assim que foram acionadas, as equipes da PM iniciaram diligências e seguem em rastreamento na tentativa de localizar os autores do crime. A polícia reforça o pedido para que a população colabore com informações que possam levar aos suspeitos, por meio do telefone 190 ou do Disque Denúncia Unificado, 181. O sigilo é garantido.