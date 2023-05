Motorista de aplicativo é amarrado, tem olhos vendados e o carro roubado

CARATINGA – Um homem de 50 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi vítima de assalto na noite dessa terça-feira (16). O motorista teve as mãos amarradas, olhos vendados e o carro roubado.

O motorista de aplicativo contou à polícia que recebeu uma chamada para fazer um transporte de passageiro, sendo que no primeiro contato, o solicitante disse que estaria na rua Major Carlos Teixeira, no centro da cidade, mas não estava no local indicado.

Posteriormente, o solicitante fez novo contato dizendo que estaria na rua Professor Olinto, próximo a escadaria de acesso à rua Osmira Muniz. Nesse local, três indivíduos entraram no veículo Onix, de cor vermelha, de propriedade da vítima; e solicitaram que os levasse até a Rua do Seminário.

Ao chegar no local indicado, próximo a um portão, os indivíduos pediram para parar e anunciaram o roubo, dizendo: “perdeu, perdeu, isso é um assalto, precisamos fazer um levantamento rápido”.

Um dos indivíduos colocou um revólver no pescoço da vítima, e posteriormente o passou para o banco do passageiro, do lado do motorista, amarrando suas mãos, e colocando uma venda em seus olhos.

Após o anúncio do roubo, os assaltantes saíram do local e pediram para a vítima descer no córrego Feijoal, zona rural de Ubaporanga, subtraindo da vítima uma quantia aproximada de R$ 400,00 que estava no bolso, um aparelho celular, e saíram com o veículo sentido a BR-116.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido como o veículo não tinha sido recuperado.