Motorista bate em carro de funerária que estava estacionado e foge

CARATINGA- Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na rua Deputado José Augusto Ferreira, nas proximidades do antigo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O acidente envolveu dois veículos e resultou em danos significativos, embora ninguém tenha ficado ferido.

De acordo com o relato do solicitante aos militares, ele percebeu o acidente por volta das 5h, quando viu que o veículo da funerária, que estava estacionado na via, havia sido atingido na traseira por um Gol.

Após o impacto inicial, o veículo da funerária foi projetado à frente e colidiu contra um poste.

O veículo Gol foi removido ao pátio credenciado e nenhum responsável pelo automóvel se apresentou até o fechamento dessa edição. O condutor não foi localizado.