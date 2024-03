Motorhome que vinha de Ipatinga para Caratinga pega fogo na BR-458

DA REDAÇÃO – Um ônibus motorhome foi consumido pelas chamas na madrugada desta quarta-feira (6) na BR-458, em Iapu. O veículo, que pertence a um circo, saiu de Ipatinga e tinha Caratinga como destino.

Militares de Iapu foram acionados para o atendimento de ocorrência de incêndio em um ônibus motorhome, na BR-458. Segundo o motorista, foi relatado que seguia com sua família e seu circo de Ipatinga para Caratinga, quando alguém passou e falou que a traseira estava em chamas. O motorista contou que rapidamente tirou sua família e que todos os documentos das pessoas que estavam no ônibus foram destruídos pelas chamas.

Rodolfo Burbano, que é equatoriano e não tem moradia fixa, foi orientado a contratar um guincho para efetuar a retirada da carcaça do veículo do local. Não foi localizada a placa do ônibus, o proprietário não lembrava a enumeração.

Foi realizado o combate com o uso de aproximadamente 4 mil litros de água e em seguida também, foram utilizados 2 galões de LGE (líquido gerador de espuma) para o combate. Dessa forma, o incêndio foi controlado e impedido de se alastrar para a vegetação próxima a rodovia.

Rodolfo é artista do circo Robatiny que está se instalando em Caratinga.