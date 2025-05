Motocross volta com força total

Treino neste sábado (31) e grande evento no dia 19 de junho

CARATINGA– Caratinga voltará a respirar adrenalina com o retorno oficial do motocross ao calendário de comemorações do aniversário da cidade.

Depois de anos sem eventos, a modalidade será destaque nas festividades dos 177 anos de Caratinga, com a realização do Motocross Caratinga 2025, no dia 19 de junho, feriado municipal. Antes disso, neste sábado (31 de maio), um “treinão” abrirá as atividades a partir das 14h, marcando a reinauguração da pista reformada no Parque de Exposições João da Costa Mafra, a Pista de Esportes Radicais.

Joesman Domingues, piloto de motocross e um dos organizadores, comemorou o apoio da Prefeitura. “A nova gestão da Prefeitura nos apoiou em voltar com o motocross, que sempre houve uma época atrás em toda comemoração do aniversário da cidade. É um esporte que reúne muita gente para ver, muita gente gosta de vir ver, muita adrenalina e tudo”, afirmou.

O evento principal do dia 19 de junho contará com 15 baterias e 15 categorias de largadas, reunindo pilotos de várias regiões do país. “A gente está retornando, reformando toda a pista e, para a gente começar com força total, vai vir muita gente de fora, de nome nacional, para poder participar com a gente no dia 19 de junho, feriado, em comemoração aos 177 anos de Caratinga”, completou Joesman.

A competição deve começar por volta das 13h30 e seguir até às 17h30, com premiação de R$ 10 mil mais troféus. A expectativa é de grande público, tanto de Caratinga quanto de cidades vizinhas.

Joesman destaca o papel social do motocross na formação dos jovens: “É um esporte que vem ganhando muitos adeptos, muitas pessoas gostam de vir assistir também. E tem muita criança, a novidade é que tem muita criança participando. E isso é muito bonito: ver os meninos fora das ruas, ao invés de ficar brincando no celular e tudo, vem praticar esporte. Esporte é vida”, declarou.

Toda a população está convidada a participar e prestigiar. “Todo mundo está convocado para poder assistir. Muitos pilotos, muita coisa boa vai acontecer aqui”, convida o piloto.

Tanto o treino quanto o evento principal ocorrerão na Pista de Esportes Radicais do Parque de Exposições João da Costa Mafra, ponto tradicional para esportes de aventura em Caratinga.