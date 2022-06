Motociclista sofre acidente fatal na BR-474, em São João do Jacutinga

CARATINGA – O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado na noite dessa última segunda-feira (6) para um acidente que aconteceu no KM 125, da BR-474, em São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga. Quando a guarnição chegou ao local notou que a vítima já se encontrava sem os sinais vitais. Antônio Vieira de Souza, 57 anos, pilotava uma motocicleta Honda Bros e colidiu contra um veículo Fiat Cronos.

O condutor do carro disse que seguia no sentido decrescente da via (Caratinga/Ipanema) e ao acessar o trecho onde ocorreu a queda de parte da pista do sentido crescente devido às chuvas passadas, deparou com uma motocicleta em sentido contrário, em alta velocidade e na contramão, não conseguindo evitar a colisão frontal com o motociclista. Após a colisão, a vítima passou por cima do carro, caindo ao solo.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caratinga. As causas do acidente serão apuradas.