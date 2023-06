Motociclista que sofreu acidente na avenida Professor Armando Alves da Silva vai a óbito

Maura Dias Barbosa, 42 anos veio a óbito nessa segunda-feira(12), vítima de um acidente entre moto e carro.

O acidente aconteceu no dia 5 de junho na avenida Professor Armando Alves da Silva. No dia do ocorrido, o motorista do carro envolvido contou que a motociclista encostou em seu carro, se desequilibrou e caiu. Ela sofreu traumatismo craniano e foi conduzida pelos bombeiros militares ao hospital. De acordo com informações de amigos, Maura residia em Vargem Alegre.