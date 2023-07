Motociclista preso por posse ilegal de arma

CARATINGA – Um motociclista foi preso nesta quarta-feira (12) por posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na MG-425 pela Polícia Militar Rodoviária.

Os militares faziam operação de fiscalização, quando abordaram o motociclista. A documentação do veículo estava regular, mas ele demonstrou certo nervosismo. Então, os policiais fizeram busca pessoal e encontraram no bolso da calça, um estojo com 50 munições calibre 22. O motociclista informou que adquiriu as munições de um indivíduo na cidade de Caratinga e estaria levando para sua residência, onde possui uma carabina. Em seguida, os militares foram até casa do motociclista, onde ele entregou a arma e disse tê-la adquirido em Ipatinga.

O homem foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.