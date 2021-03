Motociclista morre em colisão na BR-458

CARATINGA– Uma colisão de um carro com uma motocicleta, que trafegava com o farol apagado, deixou sem vida o motociclista, um homem de 37 anos. O acidente foi registrado por volta de 20h30 de domingo (7), no KM 133 da BR-458, trecho que pertence a Caratinga, nas proximidades do trevo de Ipaba. O condutor da moto Honda CG 125 Fan, com placa de Ipatinga, Marciel Adriano Ferreira, de 37 anos, não resistiu e morreu na hora.

O motorista do Nissan Kicks, com placas de Ipatinga, envolvido no acidente, informou que trafegava sentido a Caratinga, em um trecho com faixa intermitente, quando observou o sentido contrário e não viu nenhum veículo vindo pela rodovia.

Entretanto, quando iniciou a ultrapassagem de um carro à sua frente, deparou-se com uma moto no sentido contrário, junto a faixa central da pista e com o farol apagado. O motorista disse que tentou desviar para a esquerda, mas a manobra não deu certo e a moto bateu frontalmente contra o carro. Chovia no momento do acidente.

O motorista alega que parou o carro e foi até o condutor da encontrado caído no acostamento. Uma enfermeira, que passava pelo local também foi ajudar, mas constatou que o motociclista estava sem sinais vitais.

Na colisão, a motocicleta da vítima pegou fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e apagou as chamas.

O motorista foi chamado a fazer o teste de alcoolemia e o resultado foi 0,00 MG/L. Uma testemunha do fato confirmou a versão do condutor envolvido no acidente e reafirmou que o motociclista trafegava à noite com o farol apagado.

Fonte: Diário do Aço