Motociclista morre em colisão envolvendo caminhão O acidente aconteceu a poucos metros do local de trabalho de Kirus Reis

CARATINGA – A tarde dessa sexta-feira (28) foi marcada por uma tragédia na avenida Professor Armando Alves da Silva (extensão da avenida Dário Grossi). O jovem Kirus Wilmer Dias dos Reis, de 22 anos, pilotava uma motocicleta Hornet 600, quando colidiu contra um caminhão e morreu na hora.

Kirus trabalhava no departamento de Tecnologia da Informação na Faculdade Faveni, e estava voltando do seu horário de almoço, quando houve o acidente.

De acordo com informações de populares, o caminhão parou à esquerda da pista para entrar numa obra à direta, próximo à faculdade, quando veio o motociclista e teria colidido na lateral e caído debaixo do veículo, que passou por cima de seu corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas o jovem já estava morto.

Logo em seguida o pai do jovem, um militar da reserva,chegou ao local do acidente e ficou completamente abalado, dizendo que o filho tinha muitos projetos. Uma tia de Kirus precisou ser amparada pelos socorristas do Samu, pois não conseguia acreditar que o sobrinho estava morto, e entrou em desespero.

O presidente do Grupo Faveni, Leandro Xavier, esteve o tempo todo no local do acidente prestando todo apoio à família, e liberou todos os funcionários para irem embora.

Nota de pesar

O Grupo Educacional emitiu uma nota de pesar com os seguintes dizeres: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do colaborador Kirus Reis, ocorrido hoje, 28 de outubro de 2022. O Grupo Faveni se solidariza com os familiares e amigos por essa irreparável perda, e rogamos a Deus que possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé”.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil realizaram os trabalhos necessários. Um laudo será emitido explicando as causas do acidente. Após os trabalhos da perícia, ocorpo foi liberado para o serviço funerário.