Motociclista morre em batida com carro na zona rural de Pingo-d’Água

PINGO-D’ÁGUA – Morreu vítima de acidente de trânsito na zona rural de Pingo-d’Água, o lavrador José Rodrigues de Carvalho, de 53 anos. Ele colidiu a moto Honda Bros 150 contra um automóvel VW Gol. O fato ocorreu no Córrego Cascalheira, no início da tarde de terça-feira (27). O motociclista chegou a socorrido gravemente ferido, porém deu entrada no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, sem vida.

A Polícia Militar foi acionada por populares por volta das 13h. Eles informaram sobre um acidente na estrada rural no Córrego Cascalheira e a vítima encaminhada ao HMC, porém o homem não resistiu e morreu. Pouco depois momento chegou ao destacamento da PM o motorista do carro para informar sobre o ocorrido.

O auxiliar florestal Edison Silvério, de 57 anos, relatou aos policiais que transitava com o carro pela estrada sentido a Pingo-d’Água, quando ao passar por uma curva, ele deparou com a moto em alta velocidade. O motociclista, segundo o motorista do carro, teria se assustado, vindo a perder o controle e colidir frontalmente contra o automóvel.

Os usuários da estrada solicitaram a ambulância da Secretária Municipal de Saúde de Pingo-d’Água para socorrer a vítima. Assim que o ferido foi encaminhado ao hospital, o motorista alegou que saiu do local e se deslocou até à polícia para dar versão dele sobre o ocorrido, mas deixou o carro onde ocorreu a colisão.

Ao ser perguntando se ele bebia, o motorista ressaltou que não ingere bebida alcoólica. Mesmo assim, como medida de praxe, ele foi submetido a exame do etilômetro (bafômetro) realizado por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária. O resultado foi negativo (zero), ou seja, realmente o condutor do Gol não bebeu.

A ocorrência do acidente foi registrada pela PM de Pingo-d’Água. Uma equipe esteve no local do acidente para colher mais informações. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos na cena do fato e os veículos foram liberados, já que estavam devidamente licenciados.

O corpo do motociclista, que morava no bairro Santo Agostinho, em Pingo-d’Água, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ipatinga e liberado na manhã desta quarta-feira para a família providenciar o velório e o enterro.

