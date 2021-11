Motociclista morre em acidente na BR-116, em Inhapim

INHAPIM – Um motociclista, que ainda não teve sua identidade revelada, morreu em um acidente registrado na madrugada desta terça-feira (9) no km 496 da BR-116, em Inhapim. A moto que ele pilotava bateu violentamente contra um carro. A colisão foi tão forte que a vítima sofreu amputação de uma perna e um braço.

Às 2h07, os bombeiros militares foram avisados a respeito do acidente. A informação apontava que uma vítima sofreu amputação de uma das pernas. Assim que os bombeiros chegaram ao local do acidente, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal já havia feito a sinalização. Outra informação é que a vítima teve ainda amputação do braço esquerdo, sendo levada para atendimento em Caratinga, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Já o condutor do automóvel apresentava escoriações nas mãos. Os estilhaços do vidro atingiram os olhos do motorista, sendo feita a limpeza com soro fisiológico.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e irá emitir laudo a respeito apontando as causas do acidente.