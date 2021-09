Motociclista morre em acidente na BR-116

MANHUAÇU – Grave acidente de trânsito causou a morte do jovem Charles Xavier Fernandes da Silva, de 19 anos, na manhã desta terça-feira (14). Ele pilotava moto na BR-116, à altura do km 564,9, nas proximidades de Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu, quando colidiu fatalmente com uma carreta.

Em razão deste acidente, o trânsito ficou interditado durante várias horas nos dois sentidos, para que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a equipe de Perícia da Polícia Civil da 6ª DRPC de Manhuaçu efetuassem os trabalhos de praxe antes da autorização da remoção do corpo.

De acordo com o levantamento inicial, Charles era natural de Piedade de Caratinga, e, há algum tempo, residia em Santa Bárbara do Leste.

Diariamente, ele fazia o trajeto de Santa Bárbara do Leste até o distrito manhuaçuense de São Sebastião do Sacramento, onde trabalhava como lavrador.

AMIGO PASSOU MAL ANTES DA VIAGEM E CHARLES VIAJOU SOZINHO

No local do acidente, um rapaz que se identificou como amigo da vítima disse que, normalmente, eles vinham juntos de Santa Bárbara até Sacramento para trabalhar, mas que na terça-feira, acordou passando mal e ambos não vieram na mesma moto. “Eu sempre vinha na garupa dele. Hoje, acordei passando mal e disse a ele que se melhorasse eu trabalharia mais tarde. Então, ele veio sozinho’, contou.

Não se sabe ainda sobre as causas do acidente. A Polícia trabalha na apuração.