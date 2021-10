CARATINGA– O motociclista André de Souza da Silva Araújo, 49 anos, morreu no início da noite dessa quinta-feira(28), depois de cair dentro de um córrego, no Residencial Esperança, na Portelinha.

De acordo com as informações preliminares, a vítima conduzia uma motocicleta, passou direto e caiu dentro no córrego. André teria batido a moto em algumas pedras que estão na localidade.

O corpo foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.