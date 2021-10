Motociclista morre depois de bater contra búfalo na LMG-759, em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – José Fernandes da Costa Primo, 64 anos, morreu depois de colidir contra um búfalo.

O acidente aconteceu KM 29, da LMG 759, em Bom Jesus do Galho, na noite desse domingo (17). A vítima foi socorrida pela ambulância de Pingo-d’Água para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo apurado no local, a vítima seguia em sentido decrescente da rodovia (Pingo-d’Água a Ipatinga) conduzindo sua motocicleta Honda NXR Bros de cor vermelha quando atropelou o búfalo e caiu.

Em contato com o médico responsável pelo atendimento a vítima, ele informou que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. O veículo foi removido por falta de responsável no local do acidente. José Fernandes morava em Ipatinga.