Motociclista morre após sofrer acidente na BR-116, em Inhapim

Paulo Victor santos, 28 anos, morador de Inhapim, não resistiu aos graves ferimentos e foi a óbito, na noite deste sábado (02), no pronto socorro de Caratinga.O jovem sofreu um acidente de moto na manhã de sábado (02/09), na BR-116, próximo ao viaduto de Inhapim. Ele chegou a ser socorrido com vida por uma equipe da EcoRioMinas, mas não resistiu aos ferimentos.

As causas e circunstâncias do gravíssimo acidente seguem em apuração.