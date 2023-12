Motociclista morre após perder o controle e bater em árvore na estrada de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – O acidente fatal foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária, no final da tarde dessa segunda-feira(11), no KM 27, da MG-329, em Bom Jesus do Galho.

Uma testemunha contou à polícia que viu o condutor José Geraldo de Carvalho, 45 anos, enquanto conduzia a motocicleta Honda/CB 250 no sentido pelo sentido Raul Soares – Caratinga, sair da pista em uma curva e chocar contra uma estaca de cerca e depois contra uma árvore, indo a óbito no local.

Segundo informações, José Geraldo, retornava para Caratinga após realizar um trabalho na cidade de Betim.

Foi realizado o isolamento do local e a perícia foi acionada, onde realizou os trabalhos de praxe, e liberou o corpo para a funerária. A moto foi liberada para o irmão da vítima.

O velório acontece na capela do bairro Santa Zita, em Caratinga. O sepultamento será às 16h30.