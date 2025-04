Motociclista morre após cair em rio

ESPERA FELIZ – Um acidente fatal foi registrado no fim da tarde deste domingo (13), no povoado de São Gonçalo, zona rural de Espera Feliz. Alessandro Osmani Ferreira, de 41 anos, foi encontrado sem vida embaixo de sua motocicleta, dentro do rio São João.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima havia sido vista ingerindo bebida alcoólica desde as primeiras horas da manhã. Segundo testemunhas, Alessandro deixou o local por volta das 11h, com destino à sua residência, e não foi mais visto.

A motocicleta, uma Yamaha Lander XTZ 250, foi localizada por populares caída no rio, com o corpo do condutor preso sob o veículo. A polícia foi acionada imediatamente.

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu realizou a retirada do corpo, e a perícia da Polícia Civil esteve no local, liberando-o em seguida para os procedimentos funerários. O veículo, que estava devidamente regularizado, foi entregue a um familiar da vítima.

A principal suspeita é de que o motociclista tenha perdido o controle do veículo devido ao consumo de álcool. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Portal Caparaó