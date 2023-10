Motociclista inabilitado morre ao tentar fugir da PM

Um jovem, de 18 anos, morreu neste domingo (08), durante uma perseguição policial, na BR-458, em Caratinga. De acordo com a Polícia Militar, Ryan Wilker de Souza Fernandes tentou fugir de uma abordagem e fez manobras perigosas antes de perder o controle da direção e sofrer o acidente. Ele não tinha carteira de habilitação.

Ainda segundo os militares, outros dois motociclistas também foram perseguidos pela viatura, mas fugiram depois que Ryan bateu a moto no meio fio e atingiu uma placa dentro de um posto de combustíveis.

Os três veículos perseguidos estavam sem retrovisores e com placa traseira levantada para dificultar a identificação. Conforme o boletim de ocorrência, eles ultrapassaram a viatura no trecho entre Ipatinga e Caratinga e passaram a conduzir as motos de forma perigosa ao perceber a tentativa de abordagem da PM.

De acordo com o registro policial, além dos avisos sonoros e visuais, os militares tentaram parar os suspeitos usando uma arma de menor potencial ofensivo, disparando balas de borracha. Mas ainda assim os condutores seguiram em fuga.

Na altura do KM 138, próximo ao Parque dos Vales, Ryan tentou fazer uma manobra para a direita, quando se desequilibrou, bateu em uma placa e caiu da moto.

Uma equipe do Samu esteve no local para prestar socorro, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. Ele estava sem documentos, mas foi identificado instantes após o acidente. Além de não ser habilitado, Ryan também conduzia uma moto com a documentação irregular.

O veículo foi removido ao pátio credenciado e o corpo do jovem encaminhado para Instituto Médico Legal de Ipatinga.

