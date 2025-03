Motociclista foge após atropelar criança em Vilanova

MANHUAÇU – Uma criança de 9 anos foi atropelada por um motociclista não identificado na noite de quinta-feira (27). O acidente aconteceu na rua Oswaldo Pereira dos Reis, Vilanova, distrito de Manhuaçu. O acidente aconteceu enquanto o menino brincava em um lote vago e, ao sair correndo, atravessou a rua sem perceber a aproximação da motocicleta.

Segundo testemunhas, após a colisão, a criança foi arremessada ao chão e o motoqueiro fugiu sem prestar socorro, não sendo identificado. A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento, não há informações sobre o responsável pelo atropelamento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente até o local e realizaram os primeiros atendimentos. O menino, que sofreu escoriações e fratura na perna esquerda, foi encaminhado à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Manhuaçu (HCL), onde recebeu cuidados médicos.

Apesar de um intenso rastreamento realizado pela polícia, o motociclista envolvido no acidente ainda não foi encontrado. A investigação segue em andamento na tentativa de localizar o responsável pelo ocorrido.