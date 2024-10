Motociclista fica gravemente ferido em colisão traseira contra veículo

CARATINGA- Um grave acidente entre moto e carro foi registrado no final da noite dessa segunda-feira(9) no KM 530, da BR-116, próximo à Balança.

De acordo com informações colhidas no local, o motociclista e o condutor do automóvel seguiam no mesmo sentido, quando o motorista teria realizado uma frenagem brusca. O motociclista colidiu na traseira do automóvel e ficou gravemente ferido, sendo conduzido para o hospital. Com o forte da colisão a moto e o carro ficaram bastante danificados. O motorista do carro não permaneceu no local do acidente.