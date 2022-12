Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR-474

PIEDADE DE CARATINGA – No final da manhã dessa quinta-feira(1), um acidente foi registrado na BR-474, estrada que liga Caratinga a Piedade de Caratinga. A colisão envolveu duas motocicletas e um dos condutores ficou gravemente ferido.

De acordo com informações dos bombeiros militares, uma vítima estava consciente, mas confusa, e aparentemente sem ferimentos; porém outra vítima apresentava fratura exposta no tornozelo esquerdo. Não foram divulgados os nomes dos envolvidos.

Foi realizada imobilização e estabilização das vítimas, que em seguida foram conduzidas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

As causas do acidente não foram reveladas. A Polícia Militar esteve no local controlando o trânsito que ficou apenas em um lado da pista até a chegada da perícia e do guincho, pois as motos ficaram bastante danificadas.