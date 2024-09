Motociclista fica gravemente ferido ao colidir contra carro em Inhapim

INHAPIM- Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira(11) no centro de Inhapim.

Um homem que conduzia uma motocicleta Honda CG Titan colidiu contra um

Fiat Uno.

O condutor do veículo não sofreu ferimentos, já o motociclista teve lesões graves, foi socorrido pelo Samu, e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o condutor do veículo relatou que estava realizando uma manobra quando o motociclista surgiu em alta velocidade e colidiu contra seu carro.

A identidade dos envolvidos não foi revelada.