Motocicletas adquiridas para as equipes das Unidades Básicas de Saúde já estão atendendo a população inhapinhense

DA REDAÇÃO – Conforme amplamente divulgado pelas mídias sociais e órgãos de imprensa a Prefeitura de Inhapim adquiriu e entregou 20 novas motocicletas para serem utilizadas nos serviços de atenção básica das unidades de saúde que compõe a rede municipal.

As motocicletas foram adquiridas com recursos próprios do município, o que demandou uma gestão equilibrada e eficiente por parte do prefeito Marcinho para realização da renovação da frota de motocicletas das unidades de saúde; “Sensíveis as demandadas de nossas equipes de saúde, 10 no total, e sempre atentos as prioridades que resultem em um atendimento de excelência para população inhapinhense, constatamos a necessidade de renovar a frota de motocicletas das unidades de saúde permitindo que nossos Agentes Comunitários de Saúde continuem desenvolvendo o seu trabalho com qualidade, bom atendimento e eficácia aos nossos munícipes. Fico muito feliz em ver que as motocicletas já estão servindo a comunidade”, comentou o prefeito Marcinho.

A Unidade de Saúde do distrito do Januário foi contemplada com a aquisição de novas motocicletas; “Estamos muito felizes com os novos equipamentos destinados a nossa Unidades de Saúde do Januário, além da motocicleta que contribui diretamente com o bom desempenho de nosso trabalho como ACS, nossa unidade ganhou um consultório odontológico para atendimento da população” informou o agente comunitário de saúde Warley Primo Duarte.

Assessoria de Comunicação