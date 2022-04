Motocicleta roubada em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Uma moto Honda CG 160 Start, de cor vermelha, foi roubada nessa última quinta-feira (21) na rua José Bonfá, no bairro Estação, em Bom Jesus do Galho.

A vítima contou à polícia que estava próximo a sua motocicleta conversando com uma pessoa, quando dois autores, que estavam numa moto Honda Fan 160, sem placa, anunciaram o assalto.

O passageiro da motocicleta apontou uma arma de fogo de cor prata, para a vítima dizendo para ela deixar a chave da moto e entrar na residência da testemunha.

Os autores fugiram nas duas motocicletas, seguindo na MG-329, sentido a Caratinga, segundo a própria vítima.

Segundo vítima e testemunha, os autores são de cor morena, estatura mediana, ambos estavam trajando blusa de frio de cor escura e calça jeans, e o passageiro estava com um capacete de cor vermelha.

Diante das informações, foi feito contato com as cidades vizinhas, montado cerco e bloqueio e foi feito rastreamento com intuito de localizar e identificar os autores do fato, mas até o fechamento dessa edição não haviam sido localizados.