Moto roubada no córrego Guanabara

CARATINGA– Na noite dessa segunda-feira(27), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de roubo de motocicleta. O crime aconteceu no córrego Guanabara, no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga.

Em contato com a vítima, homem de 37 anos, ele relatou que estava no córrego Guanabara, na casa de um amigo, na companhia de sua esposa e que em um dado momento foram embora sentido ao distrito de Sapucaia, em sua motocicleta Honda/CB 300F Twister, placa QKK4D90, cor dourada. No decorrer do trajeto, foram abordados por indivíduos em uma motocicleta, aparentando ser uma Honda CG 150, de cor escura.

A vítima disse ainda que após os autores atravessarem a moto na sua frente, apontando uma arma de fogo em sua direção, mandaram ela e sua esposa descer do veículo. Depois de sua esposa descer da motocicleta, o autor que conduzia a outra moto, continuou a apontar a arma em sua direção e o segundo autor que estava no carona desceu e deu um chute na perna da vítima para que ela saísse de cima do veículo, também lhe apontando uma arma de fogo.

A vítima relatou também que após o delito, evadiram no sentido a Sapucaia.

Segundo a vítima, as armas apontadas para ela pelos autores, seriam uma arma cromada e a outra escura, ambas pequenas.

A motocicleta, Honda/CB 300F Twister roubada estava com o tanque cheio e não tem detalhes que possa diferenciar das outras de mesma marca/modelo.

Ainda durante o atendimento desta ocorrência, os militares foram informados por uma segunda vítima, homem de 26 anos, que por volta das 18h40, quando saía do trabalho e se dirigia para casa, em sua motocicleta, quando estava quase chegando em casa, ainda na zona rural de Sapucaia, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura.

Relatou que a moto parou na sua frente e o carona desceu, rapidamente, e tentou agarra-lo pela camisa, contudo, sem sucesso. Relatou ainda que o autor retirou uma arma da cintura, porém a vítima acelerou, não dando oportunidade para o autor conseguir subtrair a sua motocicleta. Este último fato citado, ocorreu antes do roubo da Honda/CB 300F Twister.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final desta edição.