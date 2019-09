Moto roubada na BR-458, em Inhapim

INHAPIM – Um homem de 50 anos teve sua moto Yamaha/Factor YBR 125, cor preta, placa de Coronel Fabriciano, roubada no início da manhã de ontem. O crime aconteceu na BR-458, no Córrego do Arêdes, zona rural de Inhapim.

A vítima contou à polícia que parou às margens da rodovia para urinar, quando um automóvel Celta de cor preta, chegou do seu lado e o passageiro portando um revólver anunciou o roubo exigindo a motocicleta e o capacete.

O dono da moto correu e se jogou em um matagal, ouvindo um estampido semelhante a um disparo. Ele disse que conseguiu avistar quando um terceiro indivíduo evadiu com a motocicleta sentido a cidade de Inhapim, juntamente com o automóvel e os demais autores.

Segundo a vítima, havia três indivíduos no carro, sendo que este que a abordou era branco, estatura mediana, aparentava a idade de 50 anos, barba rala e grisalha.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.