Moto roubada é recuperada pela PM

CARATINGA – A Polícia Militar mais uma vez trabalho de forma rápida e conseguiu recuperar a moto de um jovem que havia sido roubada na última segunda-feira (9).

De acordo com o tenente Lessa, na data do crime o motoboy chegou ao local, e assim que estacionou, outra motocicleta com dois ocupantes o fechou, sendo que o carona já desceu de arma em punho e anunciou o assalto, levando seu veículo e aparelho celular. “A partir desse momento iniciamos alguns trabalhos, levantamentos de informações, e conseguimos chegar a provável autoria que estava sendo trabalhada junto com a Polícia Civil e o Ministério Público, e também o local onde essa motocicleta estaria. Na data de ontem (terça-feira,10) foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do autor onde foi localizada vasta quantidade de drogas, assim como nas proximidades também. No entanto ele se encontra foragido. E na data de hoje (quarta-feira,11) foi cumprido outro mandado de busca e apreensão na residência, onde foi localizada a motocicleta. Estivemos nessa residência, fizemos contato com a moradora que a princípio não autorizou a nossa entrada, e por esse motivo foi feito esse pedido junto ao Ministério Público, pela representação”, explicou o tenente Lessa.

Além da moto, a Polícia Militar recuperou uma bicicleta furtada no início desse mês na rua Capitão Paiva, que pertence a um pedreiro. “A Polícia Militar tem trabalhado bastante e temos essas parcerias com a Polícia Civil, Ministério Público, além da população que sempre traz informações anônimas que são de grande valia”, conclui o tenente.