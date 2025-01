Moto furtada recuperada no bairro Petrina

MANHUAÇU – Na tarde desta quinta-feira (23), a Polícia Militar recuperou uma moto furtada. O veículo foi localizado no bairro Petrina, em Manhuaçu.

Durante patrulhamento pelo bairro Petrina, equipes policiais conseguiram localizar uma motocicleta produto de roubo abandonada. O veículo foi encontrado no final do loteamento do bairro.

Em consulta junto ao sistema informatizado foi verificado que o veículo havia sido roubado no córrego São Roque, distrito de Vila Nova.

Diante dos fatos, a motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran para as providências cabíveis.