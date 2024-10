Moto furtada recuperada através de denúncia anônima

SANTA RITA DE MINAS– Na manhã dessa quinta-feira (24), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de Santa Rita de Minas, recuperou uma motocicleta roubada após receber denúncia anônima.

De acordo com as informações recebidas, o veículo estava escondido em uma residência abandonada no córrego do Tabuleiro, zona rural do município.

Ao chegar no local indicado, a equipe da Polícia Militar localizou a motocicleta, uma Yamaha Lander, que havia sido roubada na cidade de Caratinga no dia 22 de outubro de 2024. O veículo foi removido ao pátio da empresa Fervel.

A Polícia Militar fez rastreamento para localizar e prender o autor do crime, mas ele não tinha sido detido até o final desta edição. “A população pode ajudar, realizando denúncias anônimas por meio dos números 181 ou 190”, ressalta PM.